天使隊大谷翔平今年春訓首度登板投球，他的狀況已經相當不錯，幾天前練投就飆出時速158公里。此戰他2.1局面對11位皇家打者，送出5次三振，被敲3安失1分，用掉50球。保持健康是大谷新球季最重要的課題，他下次登板預計提升到65球，最後目標是到80球。

皇家首位打者伊斯貝爾（Kyle Isbel）就被大谷K掉，接著第二棒安打並盜上二壘，大谷再K掉1人，並以飛球讓打者出局化解失分危機。第2局大谷同樣送出兩張老K輕鬆過關，不過有投出1次觸身球。第3局又輪到伊斯貝爾打擊，這次他敲出深遠平飛球，成為三壘打，下一棒又是安打讓大谷失掉1分，此時用球數已經夠多，教練將大谷換下。

天使捕手史塔西（Max Stassi）評論大谷的表現：「他完全銜接上季的狀態，他在季外下了很多苦功，他在本季有更好的出發點，更清楚自己該做的二刀流工作。他至少和去年一樣甚至更好。」大谷提到最後挨打的那兩球是比較偏中間的滑球，這是他必須要進一步練習的，他的50顆球有33顆好球。

皇家全場擊出16支安打，終場8比5獲勝。奧利瓦雷斯（Edward Olivares）單場2安打，大谷就被他打了兩支一壘打。天使卓奧特（Mike Trout）3打數1安打。