天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）回來了，20日他在熱身賽亮相，2打數2安打，這是他自從去年5月受傷至今的首次上陣，暌違306天。上個球季例行賽幾乎全聯盟都在看大谷翔平表演，今日球迷終於盼到兩人再度聯手。大谷2打數1安打，有1分打點，天使12-5打敗響尾蛇。

Mike Trout went 2-for-2 in his Spring Training debut 😎#LAASpring | @miketrout pic.twitter.com/juFZzLQLbx — Los Angeles Angels (@Angels) March 20, 2022

卓奧特說：「真的隔很久了，我很高興能健康上場。賽前我有點緊張，但是上場打擊時感覺很好。」天使此戰照常安排大谷翔平打第二棒，卓奧特第三棒，卓奧特說：「我喜歡這樣，他常常上壘，雖然全壘打也很多。」上個球季缺乏卓奧特保護，對手後來乾脆保送大谷以避開對決。

天使總教練麥登（Joe Maddon）正在考慮把大谷調往第一棒，卓奧特第二棒，安森尼阮棟（Anthony Rendon）打第三棒。麥登認為阮棟歸陣之後應該重新調整打線，雖然佛萊徹（David Fletcher）、馬許（Brandon Marsh）也能勝任第一棒，不過現在流行把強力打者往前擺以增加他們的打席。

卓奧特新球季在聯盟裡又多了1位鐵粉，剛以5年合約加盟小熊的日籍外野手鈴木誠也，他選擇使用與卓奧特相同的背號27號。在記者會被問到為何使用這個號碼（他在日職用過51號與1號），鈴木誠也直接用英文說：「卓奧特，我愛你。」