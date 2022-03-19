自由市場的頂級明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）決定新東家了，大聯盟官網19日爆料明尼蘇達雙城以3年1.05億美元（新台幣30億）重金簽下柯瑞亞！這並非柯瑞亞尋求的長期大約，這紙合約在前兩季結束後都附帶脫逃條款，所以柯瑞亞最快今年球季之後就會重回自由市場。

柯瑞亞的老東家太空人去年3度開價，最高喊到5年1.6億美元，這是太空人隊史向野手開過的最大合約，但都被柯瑞亞拒絕。外界預估27歲的柯瑞亞應該可以簽到10年3億美元長約，太空人願意加錢，但是不肯拉長合約。同樣與柯瑞亞來自波多黎各的游擊手林鐸（Francisco Lindor）與大都會簽了10年3.41億美元。

這顯示柯瑞亞可能不會久留雙城，或者是雙城一下子拿不出太大的合約。雙城先前把三壘手唐納森（Josh Donaldson）賣到洋基，釋出一些薪資空間。柯瑞亞這張合約是每年均等支付3500萬美元，何時逃脫都不吃虧，並且是自由市場史上最高年薪的內野手。

季外的自由市場還有另一位頂級游擊手席格（Corey Seager），席格拿到遊騎兵10年3.25億美元，教士隊先前以14年3.4億美元綁住游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），柯瑞亞現年27歲，如果接下來兩季打出好成績，仍有機會尋求下一筆10年大肥約。