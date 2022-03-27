天使隊27日春訓對戰白襪，總教練把大谷翔平擺到第一棒，全場第一球就被他轟成右外野方向全壘打！不過外界關注的是大谷為何沒有登板投球，他原定要在此戰先發，但臨時改成DH。總教練麥登（Joe Maddon）解釋大谷沒有受傷，只是單純延後登板，開幕戰投手仍然會由他擔綱。

麥登說：「他想要自行練習，他自認需要準備好。這是他自己提出的，我百分之百支持，真的就是這樣而已。」大谷在春訓只登板1次，那是在22日對戰皇家，他2.1局用掉50球，送出5次三振，被敲3安失1分。

大谷說：「我上次登板感覺很好，我還剩下很多天，我希望藉由投打練習和牛棚練投再做調整。」接下來兩天他會自行訓練，然後才會登板投球，同時也是他例行賽開幕前最後一次投球。

總教練麥登在高中時代也是投打兼修，麥登自嘲那是很久以前的事了，他比喻大谷就像美式足球隊裡的踢球手，在球隊裡是獨一無二的存在。麥登說：「他做了整個棒球界沒人做過的事，沒有既定方法可以依循，我會傾聽他自己的意願。」

大谷此戰獲得2打數1安打，吞下1次三振，還有1次四壞保送，春訓打擊率0.250。天使終場以12比3痛宰白襪。