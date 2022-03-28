守護者28日熱身賽對戰教士隊，張育成擔任先發二壘手打第5棒，他面對強投達比修有，第一個打席就擊出平飛安打。接下來海吉斯（Austin Hedges）與張育成配合打帶跑，但是海吉斯揮棒落空遭三振，張育成盜壘也一起被抓，造成雙殺出局。終場教士隊5比1獲勝。

達比修此戰狀況極佳，開場就連續解決4人，直到第5棒張育成才擊出安打，接著雙殺解決第2局。然後第3局達比修再讓守護者三上三下，直到第4局才有莫卡多（Oscar Mercado）轟出陽春全壘打。達比修很快穩住再解決兩人，總計他4局只面對13位打者，被敲兩安失1分。

教士隊第5局換下達比修，接著張育成打成飛球出局，第7局又遭三振，並於7局下半退場。此戰張育成3打數1安打，春訓打擊率略降至0.438，整體攻擊指數1.409。

守護者先發投手普里塞克（Zach Plesac）投得有點手忙腳亂，開場搶到兩出局之後，立即被轟出背靠背的兩發陽春炮。教士隊接著又兩支安打，普里塞克試圖牽制跑者反而發生失誤，被多跑1分回來。第4局教士隊兩出局之後才安打，但是守護者外野手莫卡多失誤，又被教士隊追打兩分。普里塞克3.2局失掉5分，吞下春訓首敗。