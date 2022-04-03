德州遊騎兵與紐約洋基3日宣布完成交易，遊騎兵送出捕手崔文諾（Jose Trevino），交換兩個投手阿布瑞尤（Albert Abreu）、阿斯卓姆（Robby Ahlstrom）。有趣的是左投阿斯卓姆居然是「看報紙才知道」，他在洋基粉絲IG看見自己被交易的消息「什麼，我被賣了？」

洋基粉絲IG標註阿斯卓姆與阿布瑞尤寫道：「祝你們在德州好運，大家會想念你們的。」阿斯卓姆驚回原來他被賣了都不曉得，居然是球迷比他還先知道。一些網友因此批評洋基總管凱許曼（Brian Cashman）很無情也欠缺尊重，竟沒有早一步通知當事人。另有人認為現在業界有不少消息靈通的人士，這些小聯盟球員被賣也就是總管一通電話而已。

無論如何，這是洋基要增加捕手人力的必要措施，他們賣出桑契斯（Gary Sanchez）給雙城，換來的捕手羅特維特（Ben Rortvedt）身上有傷。洋基目前的主力捕手只有東岡（Kyle Higashioka），雖然崔文諾打擊不佳，但是先把防守補好比較要緊。

東岡在春訓打擊狀況極佳，3日洋基10比0痛打勇士，東岡轟出雙響炮。上個球季東岡出賽67場才有10發全壘打，春訓他9場就轟了7發。總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚東岡的表現，同時希望他在例行賽能夠更穩定一些，東岡和崔文諾都是右打，對於右投手的表現也是必須加強的。