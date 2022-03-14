紐約洋基、明尼蘇達雙城14日進行了兩隊封館結束後的最大筆交易，洋基送出捕手桑契斯（Gary Sanchez）、內野手厄薛拉（Gio Urshela），交換雙城三壘手唐納森（Josh Donaldson）、內野手奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）！大聯盟官網搶先在球團公開之前發布，此外雙城還多送一位新秀捕手羅特維德（Ben Rortvedt）給洋基。

36歲的唐納森拿過美聯MVP，生涯全盛期在藍鳥隊，2020年簽下4年9200萬美元合約加盟雙城，上季打擊率0.247，有26轟、72打點，專職守三壘。他的長打能力很強，攻擊指數高達0.827，剩餘兩季約5000萬美元薪資。

桑契斯2009年就進入洋基，2015年登上大聯盟，曾經以兇猛的長打火力被寄予厚望，在2016年新人王票選第2，隔年入選明星賽。但是長期表現不穩定，他的戰力2018年急速下滑，2019年重振聲威，2020年又再度下滑，2021年再回穩。他將於明年球季後取得自由球員身份，現擁有薪資仲裁資格，上季年薪635萬美元。桑契斯的守備缺陷多年來改善有限，洋基預計扶正二號捕手東岡。

厄薛拉2018年從守護者（印地安人）被賣到藍鳥，同年再被洋基買下，也尚未取得自由球員資格，上季年薪465萬美元。他上季在洋基主要擔任三壘手，還有28場比賽支援守游擊，欠缺可靠的游擊手一直是洋基的隱患。