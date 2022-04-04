紐約洋基、大都會兩支球隊罕見進行交易，兩隊互換了牛棚投手卡斯卓（Miguel Castro）、J.羅瑞格茲（Joely Rodríguez），洋基取得右投卡斯卓，大都會獲得左投羅瑞格茲。雖然兩隊是鄰居，但是分屬美聯與國聯，歷史上僅有16次交易（大都會成軍於1962年）。

大都會總管艾普勒（Billy Eppler）解釋這只是各取所需，「我們談論過一些洋基左投過多的事，牛棚左投正好是我們缺少的，我們成功找到交易對象，結果有點古怪，就在隔壁而已。」

兩隊前一次交易是在2018年，並且歷來幾乎只是交換小聯盟球員。這次的情況有些特別，艾普勒曾是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的助手。艾普勒2004年獲聘為洋基球探，凱許曼隔年重整高層時提拔艾普勒為主管，2011年再升為助理總管。2015年艾普勒前往天使擔任總管，2020年遭開除，去年轉任大都會總管。

艾普勒既然與凱許曼有這麼好的關係，兩隊交易也不奇怪了。美國前總統川普（Donald J. Trump）是紐約人，曾被媒體問及「支持洋基還是大都會？」他在兩隊主場都擁有包廂，不過他暗示自己比較欣賞洋基。洋基最罕見的交易對象仍是世仇波士頓紅襪，他們自從1969年聯盟使用分區制以來，只進行過6次交易，最長17年沒有交易。前一次基襪換將是在2021年1月，那次已經足夠引起球迷話題。