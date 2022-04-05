桃園雲豹5日客場88比120飲恨台灣啤酒英熊，40歲球星張智峰比賽中不幸受傷退場，賽後球團表示右手掌骨骨折，本季提前報銷。

張智峰今年2月加入桃園雲豹，在本月22日過41歲生日之前，於5日比賽中第2節剩33.2秒時和英熊外援林泰樂爭球時受傷並退場，賽後記者會總教練王志群表示張智峰有點受傷，希望只是吃蘿蔔乾的小傷、沒有大礙，也鼓勵球隊其他本土球員可以挺身而出。

不過記者會後雲豹球團宣布張智峰右手掌骨骨折，本季提前報銷，目前出賽10場，平均出賽快31分鐘、貢獻6.8分、4.2籃板、2.7助攻。