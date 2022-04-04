林韋翰（右）和恩師黃萬隆相見歡。（T1聯盟提供）

在中國大陸CBA奮戰將近3年的控球後衛林韋翰，回到台灣加入新北中信特攻，4日迎來穿上新東家球衣的處女秀，全場出賽17分鐘11秒，獲得2分、3助攻，而台啤英熊在隊長蔣淯安和外援德古拉各22分幫助下，95比91氣走中信特攻。

林韋翰效力過SBL裕隆隊，2019年加入CBA青島國信海天雄鷹隊，在這兩個聯盟都有過「大三元」紀錄，今年回到台灣籃壇加入T1聯盟中信特攻，球衣背號選擇紀念父親的16號，原本預計上周六（2日）隨隊客場挑戰桃園雲豹作為首場賽事，但桃園中壢中原大學主場因為新冠肺炎疫情封館，賽事被迫停辦，直到4日特攻客場出戰台啤英熊，林韋翰正式先發出賽，但也是因為疫情，比賽雖正常進行，但台啤英熊主場天母體育館不開放觀眾進場，球迷只能透過電視、網路轉播觀賽。

這場比賽林韋翰松山高中時期的教練黃萬隆剛好擔任球評，賽前熱身兩人寒暄一番，而台啤英熊也有簡肇熠、范士恩兩位「松山出品」的職籃好手。

兩隊三節打完70比70平手，第4節一開始中信特攻5比0攻勢超前，不過台啤英熊力守主場，李啟瑋、隊長蔣淯安連續3記三分球，在剩6分57秒台啤85比81要回領先，並持續讓比分來到93比83的雙位數差距，特攻在剩不到1分鐘時追到91比94只剩3分差，台啤趕緊喊暫停，最終留住勝利。