新北中信特攻9日才在主場結束3連敗，並締造總分139分及第4節單節46分聯盟本季新猷，10日迎戰聯盟目前戰績領先的高雄全家海神，首節特攻變成挨打的一方，海神在吳怡斌單節15分協助下轟下43分，在一路領先的情況下，海神123比92帶走勝利，近期拉出3連勝氣勢。

首節海神就攻下43分，距離9日特攻單節46分的聯盟紀錄只差3分，但團隊共送出16次助攻，先發後衛布銳克曼（Jason Brickman）首節包辦8次助攻，創下聯盟單節球隊和球員最多助攻紀錄。

此役雙方各有主力未能與賽，特攻阿巴西因為足跡與新冠肺炎確診者重疊匡列隔離中，海神則是胡瓏貿受傷，不過頂替胡瓏貿先發位子的吳怡斌把握機會表現，加上特攻防守上沒有特別加壓，首節6投6中，得分15分已經創個人本季新高，賽後表示，有人受傷就需要其他球員跳出來幫助球隊，剛好自己今天手感不錯，禁區庫薩斯高大可以幫忙守護籃板，球隊控球後衛視野好也看到他、傳球給他，有空擋他就果敢出手。

海神吳怡斌此役貢獻20分、洋將庫薩斯22分、14籃板，布瑞克曼17分、14助攻，兩位替補霍爾、余純安也有不錯表現，余純安投進4記三分球搶下15分，霍爾16分、9籃板；特攻阿巴西因為被匡列隔離中，本周兩場主場賽事無法參與，全隊以外援艾斯26分最高，夏樂贊助22分，林韋翰15分、6助攻，得分創下個人加入特攻後新高。