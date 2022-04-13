巨人隊一壘指導員艾莉莎納肯(右)與教士隊一壘手荷斯莫握手。（美聯社）

巨人隊一壘指導員艾莉莎納肯。（美聯社）

舊金山巨人隊13日跨出了歷史性的一步，艾莉莎納肯（Alyssa Nakken）成為首位在大聯盟比賽登場的女性教練！不僅是自家球員，對方教士隊的一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）也來向納斯握手致意，她將永遠在歷史留名。

納肯並不是一開賽就上場，她是在巨人一壘指導員理查森（Antoan Richardson）被驅逐出場之後才被派上來，納肯說：「我過去幾年受過一壘指導員的訓練，我和理查森一起工作。」理查森3局上半和教士隊三壘指導員吵架，被裁判長攆出場。

納肯今年31歲，2014年加入巨人營運部門實習，2020年1月聘為球隊助教，總教練卡普勒（Gabe Kapler）去年稱讚過她：「艾莉莎勇擁有足夠的才能和特質勝任大聯盟工作，我毫不懷疑她能在未來領導一支大聯盟隊伍。」她先前已在表演賽擔任過一壘指導員。

美媒《雅虎體育》引述納肯在2020年說的話，「我認為棒球沒有性別歧視，更重要的是心態，在於你是否具備這一等級的力量和才華。很多人認為女人做不到，那是很傻的想法。」

教士一壘手荷斯莫說：「我向她自我介紹，然後恭賀她，這是棒球比賽特殊的一刻，她理當覺得自豪。」巨人隊首局就連轟帶打海灌6分，這是教士先發投手達比修有最慘烈一役，等到納肯出場的時候巨人已經是10比1遙遙領先，終場13-2痛宰教士。