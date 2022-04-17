藍鳥17日在多倫多迎戰運動家，非但沒有「主場優勢」，還被主審尼爾森（Jeff Nelson）的離譜判決搞得暈頭轉向。尼爾森今日的判決有個明顯傾向，藍鳥右打者的好球帶右側變得很寬鬆。運動家投手把握機會不斷挑戰尼爾森的邊界，果然他愈給愈寬，最後運動家以7-5射下藍鳥。

Another questionable third strike in the very next at-bat from Matt Chapman



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8局下，藍鳥小葛瑞奧（Lourdes Gurriel Jr.）相持到兩好三壞，投手吉曼尼茲（Dany Jimenez）一顆明顯偏離好球帶的曲球，小葛瑞奧及時收棒，但是主審尼爾森根本不在乎他是否有揮棒，直接拉弓宣布三振出局。藍鳥總教練蒙托約（Charlie Montoyo）在休息區抱怨，當場遭到尼爾森驅逐出場！

蒙托約賽後說：「我必須保護我的球員。」可惜沒有效果，蒙托約離開球場之後，下一棒查普曼（Matt Chapman）仍然遭到一模一樣的外角曲球給拉弓三振！查普曼只能搖搖頭走下場。這種外角球追打也打不到，不出棒還會被判好球。投手吉曼尼茲精神倍長，在主審強力護航之下，他該局登板連續K掉3位打者。

運動家9局上帕區（Cristian Pache）轟出超前2分彈，9局下半藍鳥最後進攻機會，首位打者四壞球上壘，接下來又是連續3個打者吞下三振，比賽結束。藍鳥先發投手柳賢振4局被打5分狀況欠佳，但更多球迷不滿尼爾森的判決，在推特疾呼「我們需要機器主審！」