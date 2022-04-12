洋基開季前與「法官」賈吉（Aaron Judge）續約失敗，賈吉坦言對於洋基出價7年2.14億美元的失望。其實平均年薪3050萬美元已經是洋基有史以來給野手開的最高價碼，打破A-Rod平均2750萬美元年薪紀錄。對於賈吉是否要求9年以上的長約，總管凱許曼（Brian Cashman）不願回答。

外界相信賈吉肯定想要更長的合約，凱許曼在廣播節目WFAN Sports Radio說：「賈吉唯一表態的是他想終老於洋基，對某些球員而言，這個長度是可以特別長的，例如湯姆布雷迪（Tom Brady）還在海盜隊，他的職業生涯就很長。」凱許曼暗示雙方對於賈吉的「職業生涯長度」有歧見，賈吉想在洋基打到退休，但他實際上能打到幾歲？

大聯盟官網分析，賈吉過去4年受到傷病困擾，缺席洋基28.4%的賽事，同時他近5年的勝利貢獻值高達26.7，在全聯盟的野手之中僅次於貝茲（Mookie Betts）、卓奧特（Mike Trout），這還是在賈吉有傷的情況下打出來的，他確實值得頂級年薪，只是他繞不開年齡與傷病問題。

湯姆布雷迪去年以44歲之齡在NFL打出MVP等級表現，但他不是棒球員。聯盟官網指出，貝茲、卓奧特續約時的年齡都是27歲（簽12年），貝茲平均年薪3040萬美元，卓奧特3550萬美元。賈吉的續約是從下一季開始計算，在31歲獲得7年2.14億美元，看起來算是很公平了，隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的13年肥約也是持續到38歲那一季。賈吉說過他不會在例行賽中途談論續約，凱許曼表示尊重，但他隨時都願意談。