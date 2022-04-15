今天在大聯盟場上天使以5：10遭遊騎兵痛宰，就算8、9局苦追3分仍吞下敗仗，此戰先發投手大谷翔平表現悽慘，僅投3.2局就痛失6分退場，其中招牌的指叉球挨轟形成滿貫炮，接替投手也立即被敲全壘打，下場時球隊就以2：6大幅落後。而在打擊方面大谷繳出4支1，於9局追分階段擊出二壘安打，打擊率也稍微回升。

大谷本季能在結束先發投球任務後繼續上場打擊，身為超級二刀流的他擁有極大優勢，不過至今兩場先發都未能拿下勝投，而且打擊率也相當低迷，或許他還在習慣用新的方式來幫助球隊。此戰大谷責失6分，加上隊友繼續放火合丟4分，要追上實在太困難，最後他沒意外承擔敗戰投手責任，苦吞開季二連敗。

打擊部分他今天表現普通，總計4打數1安打(二壘安)，吞下3K、選到1保送，不過9局上半的二壘安打讓他跑回1分，打擊率稍稍提升到.172。本季至今他29個打數僅揮出5安打跑回3分，有1次盜壘，全壘打則還未開張。投球部分2場共投了8.1局被敲10安打失掉7分，有13K、3次保送，自責分率高達7.56，每局被上壘率1.56。