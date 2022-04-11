TIME's new cover: Shohei Ohtani is what baseball needs https://t.co/nwsJLdIIAW pic.twitter.com/pa5qNMtEP7 — TIME (@TIME) April 7, 2022

天使隊大谷翔平是去年轟動職業棒壇的風雲人物，《時代雜誌》今年4月公布大谷翔平的雜誌封面照，意外使用帥氣的西裝造型而不是球員打扮，標題當然是「It's Sho-time」，並且將他列入年度百大影響力人物，專題報導為「大谷翔平滿足了棒壇的需求」。

can we have shohei playing baseball in a suit please? he’s only holding his bat here but i’m already floored 😩 pic.twitter.com/MXX0omHYAI — mchau (@shoheisgod) April 7, 2022

先前在《運動畫刊》、時尚GQ、棒球美國，大谷都穿著球衣登場，運動畫刊還做了大谷打擊與投球的兩個版本封面。不過時代雜誌使用西裝照，讓他更顯得像是個大人物，還有球迷推文表示「希望他以後都穿西裝打球」。

這是2004年以來再度有大聯盟球員登上封面。前一次登上封面的是紅襪救援投手佛基（Keith Foulke）與捕手瓦瑞泰克（Jason Varitek）比賽結束時相擁的鏡頭，那時候是因為紅襪打破魔咒摘下世界大賽冠軍，嚴格來說他們兩人並不算專題人物，佛基還是背對著鏡頭的。暌違17年之後，才有大谷以職棒球員身分成為主角。

天使總教練麥登（Joe Maddon）指出，棒球界後來愈來愈沉迷於數據，球團試圖製造出一個個樣板化的球員，「我們不斷減少他們的人類元素，一切都強調專才專精，到最後變得有一點無聊。」麥登感嘆棒球與足球轉移了美國人的注意力，棒球不再是以往的國球了，這時候他們需要充滿魅力的新星來奪回球迷，能夠打開觀眾的眼界，告訴大家職棒還能這樣玩。大谷翔平在2021年的表現被譽為百年來最佳的球季。