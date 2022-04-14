MLB推薦賽事 : 4/15(五) 08:10，亞特蘭大勇士@聖地牙哥教士

衛冕軍亞特蘭大勇士本週末將前往西岸進行客場7連戰，第一個系列賽將造訪聖地牙哥教士，雙方上季在教士主場交手過3場，勇士以優勢火力橫掃教士。本週五的系列賽首戰，教士將由陣中王牌穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)領銜主投，穆斯葛洛夫的招牌滑球能足以抵擋住斧頭幫的強勢來襲嗎?

勇士上季在傷兵滿營的情況下，依舊轟出國聯第二多的239支全壘打，本季雖然與主砲一壘手佛里曼(Freddie Freeman)分道揚鑣，但也從奧克蘭運動家交易來明日之星歐森(Matt Olson)，歐森上季打出生涯最多的39支全壘打，本壘板紀律也大幅改善，被三振率(K%，Strikeout rate)從2020年的31.4%驟降至16.8%，如果歐森能複製上季的表現，應能順利填補佛里曼離隊後的火力缺口。另一方面，去年因傷只出賽82場的新生代重砲阿庫尼亞(Ronald Acuña)預計能在5月初歸隊，屆時以完整體應戰的勇士打線，預期仍會是聯盟最強悍的重砲部隊之一。

教士上季經歷了令人失望的賽季，眾星如雲的打線成績並不如預期，團隊攻擊指數0.722及場均得分4.5分都低於聯盟平均。季前制服組從洋基交易來前美聯全壘打王沃特(Luke Voit)，但沃特的長打率逐年退化，對教士打線可能無法有太顯著的效益。最令球團頭痛的是陣中明星游擊手小塔蒂斯(Fernando Tatis Jr.)因為手腕傷勢必須缺陣三個月，對於貧打的教士無疑是雪上加霜。教士開季至今的團打長打率僅有0.381，缺乏長打依舊是最大的致命傷，如果在小塔蒂斯歸隊前無法點燃進攻火力，教士在競爭激烈的國聯西區恐怕很難突圍而出。

勇士此戰預計派出老將摩頓(Charlie Morton)先發主投，摩頓上季依舊維持出色的速球品質，K/9值高達10.5次，被對手的長打率也僅有0.309，以37歲高齡扛下勇士的頭號先發。教士先發投手穆斯葛洛夫上季來到聖地牙哥後大放異彩，不僅自責分率3.18及WHIP 1.081創下個人單季最佳紀錄，面對德州遊騎兵時更投出教士隊史的首場無安打賽事，在陣中王牌達比修有狀況不佳的情況下，穆斯葛洛夫穩定的表現成為輪值中最值得倚賴的投手。

摩頓與穆斯葛洛夫都具有出色的壓制力及續航力，此戰有很高機率走向投手戰，因此雙方打線串聯度及得分基本功將會是勝負的關鍵。勇士打線一字排開，幾乎棒棒都具有長打能力，而教士目前僅有明星三壘手馬查多(Manny Machado)有穩定的攻擊輸出，後段棒次攻擊力也稍嫌薄弱，打線有嚴重的斷層，因此筆者看好打線較完整的勇士能在這場投手戰突圍而出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。另一方面，教士主場Petco Park是著名的投手天堂，上季場均僅能產出0.906支全壘打，而摩頓與穆斯葛洛夫都是偏向滾地球型的投手，兩人上季讓對手擊出滾地球的比例分別為35.5%及45.7%，在預期長打量不多的情況下，建議投注「總分大小玩法-小分」