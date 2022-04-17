牧師吳榮標（中）與妻子范金珠（右）從事寄養家庭服務20年，17日獲頒榮退獎牌時，曾受照顧的孩子阿和（左）驚喜現身道賀。（謝佳潾攝）

牧師吳榮標與妻子范金珠從事寄養家庭服務20年，照顧過13名寄養孩子，今年考量年逾古稀決定退休，17日獲頒榮退獎牌時，曾受照顧的孩子阿和驚喜現身道賀，一聲爸爸媽媽辛苦了，道出一段勇士的故事，溫情一幕感動眾人。

「爸爸，媽媽，我要代表所有的兄弟姊妹跟你們說一聲辛苦了，我愛你們！」17歲的阿和在頒獎台上驚喜現身，向曾無私奉獻照顧他的吳榮標夫妻送上最誠摯的感謝與祝福，范金珠一見到阿和，頻頻拭淚，回憶立即湧現。

范金珠一度哽咽到無法說話，直到情緒平穩後，她看著阿和溫柔說道：「你國小畢業的時候，說要當個勇士，我便幫你製作勇士服、還配戴一把刀，你一定要記得，勇士不是隨便當的，你要勇敢、要做個正直的人，才能配當勇士，你要加油！」

范金珠的一席話，感動現場無數人，也令人體會到寄養爸媽的用心與付出，是如此真誠與無私。范金珠回憶道，阿和是8歲時到他們家，國小畢業後離開，4年的照顧時間對他們來說不是最長的，但是刻骨銘心的，很開心見到他愈來愈好。

吳榮標與妻子同心，也向阿和說道「要勇敢、有信心，要成為有用的人」，話鋒一轉，又提醒阿和結婚時一定要通知他們，他要當證婚人，瞬間惹得全場哄堂大笑。吳榮標說，他在霧台鄉當牧師，今年71歲、妻子62歲，是時候退休了，但覺得自己會退而不休，孩子們只要需要他，他仍會幫忙。

另對寄養爸媽63歲陳雅翰、59歲王慧貞也選在今年榮退，同是牧師的陳雅翰說，20年前因家族成員是寄養家庭，因此也投入寄養行列，共照顧過27個孩子，他們雖多因經歷家暴而有說謊、偷竊等行為，但不影響他們愛孩子的心，不過因妻子生病，所以選擇退休陪妻子。