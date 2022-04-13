去年還在教士隊小聯盟高階1A的台灣好手宋文華，新球季將從3A出發，在今天分發至教士隊3A的艾爾帕索吉娃娃隊（El Paso Chihuahuas），距離大聯盟僅一步之遙。

現年25歲的宋文華2016年以簽約金67.5萬美元加盟教士，不過旅美之路並不順遂，中間碰上更改投球姿勢的課題，2018年才開始在小聯盟出賽，之後又碰上疫情中斷一年，去年球季他在高階1A出賽23場，25局拿下1勝1敗、2次中繼成功與4次救援成功，自責分率2.52。

去年底升格成為新手爸爸的宋文華為了備戰新球季，在大年初一就提前返美準備投入春訓，後援出賽4場，其中1場比賽投2局飆出5次三振，好表現也獲得球團親睞，今天被分發至3A。

而效力海盜1A的鄭宗哲擔任先發游擊手、打第2棒，前4打席沒有建樹、還吞下1次三振的他，在9局下3比3平手局面，把握一、二壘有人的機會敲出右外野再見安打，助隊險勝。