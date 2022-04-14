今天在大聯盟場上道奇以7：0完封雙城，全場揮出4支全壘打，總算展現「黃金打線」威力，而能贏下這場球王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)也是大功臣，他今天主投7局狂飆13K，沒有被敲出任何安打和分數，但投完7局只用了80球的他卻被教練換下場，無緣挑戰完全比賽，相當可惜，或許教練是為了保護本季初登板的他。

柯蕭去年季後賽受傷，不過於春訓復出時表現優異，4場出賽共投了11.2局只掉4分自責分，並送出13次三振，狀況極佳，但道奇選擇將開幕戰先發交給伯勒(Walker Buehler)，柯蕭直到今天才正式登板。而柯蕭用表現證明34歲的自己還能投，首局就送雙城打者2K，接著分別於2局送出2K、3局1K、4局2K、5局2K、6局3K、7局1K。

在主投的7局中幾乎讓打者碰不到球，13K中用了11次滑球解決對手，其他兩次分別是曲球、四縫線快速球，更有12K是造成對手揮棒落空，只能說今天的滑球角度與進壘點相當犀利，柯蕭幾乎找回巔峰時期身手，但僅用80球卻被教練羅伯茲(Dave Roberts)換下，引起外界不少爭議，他成為聯盟史上第二位，在7局後保持完全比賽狀態被換下選手。

Clayton Kershaw, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/EciCo9KsQO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 13, 2022

但柯蕭對此保持樂觀，教練賽後也提到因考量他的健康狀況，才提早讓他下場休息。而道奇打線此戰也非常給力，揮出11支安打就製造7分，尤其在第8、9局上演煙火秀，8局貝林傑(Cody Bellinger)、勒克斯(Gavin Lux)、巴恩斯(Austin Barnes)接連揮出全壘打攻下3分，第9局指定打擊孟西(Max Muncy)再補一發陽春炮重挫雙城。