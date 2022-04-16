今天在大聯盟場上大都會以10：3輕鬆擊退響尾蛇，本季剛來到紐約的明星投手巴西特(Chris Bassitt)先發投球，除了自己繳出優質先發，更獲得隊友4支全壘打強力支援，最後成功拿下開季二連勝，目前自責分率僅0.75。而大都會的全新打線驚艷眾人，他們一改過去的貧打幫球隊取得6勝2敗佳績。

STARLING MARTE'S FIRST HOME RUN AS A MET!!! pic.twitter.com/oajad1k5GU — SNY (@SNYtv) April 15, 2022

大都會在休賽期大肆進行補強，除網羅賽揚獎投手薛爾瑟(Max Scherzer)，也從運動家陣中找來強投巴西特，而他的表現並沒有讓球隊失望，今天先發6局僅被敲2安打失1分(全壘打)，送出6次三振、2次保送。此外大都會打線也繼續爆發，除2、6局以外，每局都有得分進帳。

「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)在1、3局都用高飛犧牲打為球隊拿下分數，第4局老將坎諾(Robinson Cano)揮出本季首轟，逮中78.8 mph變化球一棒轟向左外野，重回二壘守備的他彷彿夢回巔峰，不禁讓人想起在洋基時的他。第5局王牌游擊手林鐸(Francisco Lindor)再補一發2分炮，大都會5：0遙遙領先。

Francisco Lindor OPS watch: 1.001



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第8局大都會火力更加旺盛，從運動家交易來的馬泰(Starling Marte)敲出左外野3分炮，今天他5打數3安打貢獻3分打點，打擊率高達.290，無疑是致勝功臣，接著下一棒林鐸又開轟，與馬泰合力上演「背靠背」戲碼，林鐸整場3打數2安打貢獻3分打點，打擊率也是驚人的.296，此局他們徹底把響尾蛇打入深淵。

Canó, watch it go!



The first HR on Jackie Robinson Day belongs to @RobinsonCano. #Jackie42 pic.twitter.com/lgTxsru0HL — MLB (@MLB) April 15, 2022

大都會本季陣容大改，投手加入薛爾瑟、巴西特，若等到狄葛朗(Jacob deGrom)回歸，三巨投儼然成形，此外還捕獲野手馬泰、艾斯寇巴(Eduardo Escobar)、坎納(Mark Canha)，他們三人打擊率都超過.250，坎納更是高達.381。而39歲的坎諾打擊表現比預期中還好，本季19打數有4安打(1轟)貢獻3分打點，上壘率.250。