【愛傳媒樂風專欄】約1950年左右，鹿港興安宮附近有一對兄弟相繼過世，由於兩人都沒有後代，土埆厝無人管理，漸漸破敗。
有一天，土埆厝隔壁的老翁吳賜突然氣絕身亡，家人為其操辦後事時，老翁突然醒來，把大家嚇了一跳。接下來，老翁說出的奇遇才是更讓人感到嘖嘖稱奇。
吳賜表示，他氣絕後，看到隔壁的田仔伯拉住他的手不讓他走......
「田仔，怎麼是你，你不是已經過身一陣子了。啊！我怎麼會看得到你！難道我也……」
「吳仔別緊張，我跟你說，其實你還有一支年（12年）的陽壽，你趕緊回去你的身軀，我幫你還魂，你記得要幫我整修房屋啊！」
吳賜死而復生的消息迅即傳遍鹿港大街小巷，親朋好友以及好事者一撥撥的湧進窄小的興化巷，大家商量著要為田仔伯蓋一間廟來奉祀。
1954年德恩宮落成，吳賜便居住在裡面，看現今德恩宮的格局確實是特別，有內外兩間，彷彿有客廳跟內室似的，應該是因為要住人的關係。
之後吳賜果如田仔伯所說還有12年陽壽，真的就在德恩宮中住了12年，不過能知道自己什麼時候會死，不知道是幸還不幸。
年初到德恩宮拜訪，廟中無金身，僅有一牌位，但牌位上寫的是「錢江堂上施家歷代曾祖考妣仝神主」，要不是看到門口有貼張「田仔伯千秋」的紅紙，還以為是施家的祠堂呢。
為何牌位上寫的不是田仔伯呢……
作者為一介小角色
照片來源：作者部落格。
●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
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