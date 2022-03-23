一名軍公教退休的七旬唐姓老翁，2021年9月間用餐飲酒後，在北市萬華區騎機車逆向遭警逮捕，酒測值高達每公升0.85毫克，被依公共危險罪送辦。一審老翁被台北地院簡易庭判刑4個月，但他不服上訴，竟向法官辯稱「以為喝高粱酒可防疫」希望減刑，但法官當然不信，駁回其上訴全案確定。

現年72歲的唐姓老翁是在2021年9月24日19時，先在北市中正區某餐廳內飲酒後，於晚間21時32分騎乘機車行經萬大路巷口，經警攔檢盤查竟不停車，後來又在環河南路被警網攔下。

老翁一審依公共危險罪判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，但他上訴時向法官求情，表示自己已退休靠退休俸度日，以為喝高粱酒可以防範新冠肺炎疫情，所以多喝了幾杯，還說自己平常都有在做社區公益，希望法官輕判。但二審北院認為，老翁明知飲酒會導致辨識及反應能力薄弱，依然酒駕還逆向，對交通產生明顯危害，因此直接駁回他的上訴。

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