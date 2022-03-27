基隆第一分局汪姓員警上班外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，警局將究責。（陳彩玲攝）

基隆市警局爆發疫情，第一、二分局汪姓及林姓員警相繼確診，市警局表示，疫調發現，2人曾涉至銀河小吃店與2名女子餐敘，經查小吃店雖非警局列管風紀誘因場所，但汪員上班外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，將待疫情告一段落後追究責任，至於林員因紀錄有瑕疵仍待調查。

基隆市警局第一分局汪員3月24日率先確診，與他足跡重疊的二分局林員採檢後陽性。經衛生局疫調，汪曾經與吳姓、張姓女子至銀河小吃店用餐，3人相繼確診，後來林也染疫。

基隆市警局表示，經查汪員上班外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，致其他同仁也染疫形成破口，深表遺憾與痛心，當務之急將維護全體警察同仁健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作，對於違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究責任；至於林員因紀錄有瑕疵仍待調查。

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