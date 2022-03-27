基隆市警局爆發疫情，第一、二分局汪姓及林姓員警相繼確診，市警局表示，疫調發現，2人曾涉至銀河小吃店與2名女子餐敘，經查小吃店雖非警局列管風紀誘因場所，但汪員上班外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，將待疫情告一段落後追究責任，至於林員因紀錄有瑕疵仍待調查。
基隆市警局第一分局汪員3月24日率先確診，與他足跡重疊的二分局林員採檢後陽性。經衛生局疫調，汪曾經與吳姓、張姓女子至銀河小吃店用餐，3人相繼確診，後來林也染疫。
基隆市警局表示，經查汪員上班外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，致其他同仁也染疫形成破口，深表遺憾與痛心，當務之急將維護全體警察同仁健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作，對於違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究責任；至於林員因紀錄有瑕疵仍待調查。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。