晶呈科技公司（4768）今（13）日新上櫃掛牌，每股掛牌價86.8元；櫃買中心當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-國票證券、及簽證會計師共同與會。 晶呈科技公司主要從事精密化學品（特殊氣體）之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，2020年合併營業收入為5億3,353萬元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為5,197萬元，每股盈餘為1.70元，2021年合併營業收入為7億38萬元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為6,776萬元，每股盈餘為2.14元。
晶呈科技公司（4768）今（13）日新上櫃掛牌，每股掛牌價86.8元；櫃買中心當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-國票證券、及簽證會計師共同與會。 晶呈科技公司主要從事精密化學品（特殊氣體）之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，2020年合併營業收入為5億3,353萬元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為5,197萬元，每股盈餘為1.70元，2021年合併營業收入為7億38萬元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為6,776萬元，每股盈餘為2.14元。
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