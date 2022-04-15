智擎（4162）宣布，旗下胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）取得中國大陸新藥上市銷售許可，2022年下半年就可望對營運展生貢獻。據2020年世界衛生組織統計資料顯示，胰臟癌高居中國大陸新發癌症原因第八位，罹患胰臟癌約12.5萬人，二線用藥人數約一半。

智擎胰腺癌新藥安能得已進入收成期，歐亞市場已授權法國第二大藥廠施維雅（Srvier），2021年銷售權利金成長四至五成，主要來自亞太市場的成長，其中又以日本最強。去年營收6.25億元，EPS2.95元。

智擎指出， 2020年歐洲罹患胰臟癌人口約15.3萬人、日本4.4萬人，而中國大陸是全球胰臟癌病患人數最多的國家約12.5萬人，而二線治療的占比約占比一半，自費價格約3萬美元。

此外，第二適應證－細胞肺癌二線用藥全球臨床三期試驗，預計將在第3季解盲，希望力拚在明年拿到藥證，將會有里程碑金可認列；胰臟癌一線用藥的全球臨床三期試驗結果，則預計2023年首季將看到結果，預估將有3500萬美元的里程金入。

分析師認為，安能得在亞洲市場銷售亮眼，市場看好今年在歐銷售額往上達1～1.2億美元，可望達到第二筆里程碑金認列門檻，金額預估約4千萬美元；若順利達標入帳，今年不排除有機會賺進一個股本。