玉米期價升破每英斗8美元 9年半新高 11:222022/04/19 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於烏克蘭戰爭加速農產品價格漲勢，以及拜登政府放寬高乙醇含量汽油銷售，帶動玉米7月期貨價格在18日（周一）升破每英斗8美元，寫下2012年9月以來的逾9年高點。 在戰爭爆發之前，農業商品在供應鏈吃緊、運輸成本增長、美西等地乾旱的影響下，早已出現上漲壓力。近幾周受到戰事衝擊，玉米價格更急速攀升。今年初，玉米7月期價每英斗才不到6美元。 此外，玉米作為生質燃料的需求也在增加。拜登上周宣布今夏將暫時允許高乙醇含量汽油銷售，為要平穩節節攀升的能源價格。 策略聯盟奏效 普瑞博Q1營收年增12倍 全聯契養台灣鯛AI化 今年銷售拚大增五成 #每英斗 #玉米 #期價 #升破 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智擎胰臟癌新藥獲大陸銷售許可 下半年添「利」 19:242022/04/15 財經 陸3月新房價格 連7降 04:102022/04/16 全球財經 瑞智迎旺季 業績有勁 04:102022/04/16 證券．權證 玉米飆漲牽動豬雞上漲 農委會啟動三大因應機制 14:152022/04/14 政治 陸航企直播帶貨 吸金人民幣百萬 04:102022/04/19 全球財經 專家傳真－再論對弱勢金融消費者的公平待客之道 04:102022/04/14 專題周報 市場波動 投資型保單不好賣 04:102022/04/14 金融．稅務 半導體設備市場 大陸續稱霸全球 04:102022/04/15 全球財經 美式經典傳奇 Ford Mustang風靡58年 連續7年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」 15:002022/04/15 汽車情報-汽車新聞 雞蛋明起再漲2元破歷史新高 蛋商：沒有價格天花板 22:392022/04/17 生活 豬肉釀漲 業者憂政府增休市日壓價 04:102022/04/19 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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