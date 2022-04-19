由於烏克蘭戰爭加速農產品價格漲勢，以及拜登政府放寬高乙醇含量汽油銷售，帶動玉米7月期貨價格在18日（周一）升破每英斗8美元，寫下2012年9月以來的逾9年高點。

在戰爭爆發之前，農業商品在供應鏈吃緊、運輸成本增長、美西等地乾旱的影響下，早已出現上漲壓力。近幾周受到戰事衝擊，玉米價格更急速攀升。今年初，玉米7月期價每英斗才不到6美元。

此外，玉米作為生質燃料的需求也在增加。拜登上周宣布今夏將暫時允許高乙醇含量汽油銷售，為要平穩節節攀升的能源價格。