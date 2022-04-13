國內疫情本土病例再創新高，蔡英文總統今天表示，政府正參酌專家意見以及主要國家經驗，以「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」為目標，研議新階段的防疫策略和生活指引，來有效因應不斷變化的疫情。她呼籲全體國人持續配合，建立從個人、居家到生活面的自主防疫習慣。

正在總統官邸居家隔離的蔡英文今天在臉書透過影片表示，過去這幾天，她依照防疫規定進行居家隔離，她也向大家報告，「我的健康狀況很好，歷來幾次篩檢都是陰性」。這幾天，不論是國政、黨務都正常進行，昨天也視訊接見來台訪問的瑞典訪賓，「請大家安心」。

她說，隨著病毒的不斷變異，這波疫情的傳播相當快速，許多國家都受到相當的衝擊，也接連調整防疫策略。她想再跟大家強調一次，為了兼顧國人健康和整體經濟的穩健發展，政府正參酌專家意見以及主要國家經驗，以「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」為目標，研議新階段的防疫策略和生活指引，來有效因應不斷變化的疫情。

蔡英文指出，新階段防疫工作的準備，無論是疫苗藥品的到位、快篩試劑的充足量產，或是各類型防疫指引的修正調整，政府團隊正緊鑼密鼓的進行。

她說，伴隨相關防疫措施的逐步調整，我們更希望全體國人能持續配合，建立從個人、居家到生活面的自主防疫習慣，「讓我們一如過去兩年，再次克服疫情挑戰，守住我們的健康，也守住我們的國家發展」。