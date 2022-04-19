台東火車站清消作業。（蔡旻妤攝）

台東縣19日新增9名確診者，6位女性、3位男性，CT值分別介於14.1~34.1之間。其中多數與成功進香團有關連，且9名確診者中，有3名居隔期間陰轉陽，台東今年累計到101名確診者。台東成功國小及新港國中因學生確診，台東縣府依規全校停課至22日。

台東縣政府表示，成功國小及新港國中因有學生確診，且該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1／3，依規定全校停課至4月22日。另外，台東特教學校也有1名學生居家隔離期間陰轉陽確診。

縣府衛生局說明，今日成功廟宇進香團接觸者延伸5例確診者，其中2人居家隔離陰轉陽。3例為居住成功鎮地區感染源待釐清，1例從高雄到綠島旅遊的案28673家人，居隔期間陰轉陽。

台東縣長饒慶鈴表示，成功地區出現的確診者較多，呼籲有症狀就醫時請主動告知居住地，全台疫情不斷升溫，請鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。

饒慶鈴感謝衛生局同仁及第一線醫護人員辛勞，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，也呼籲每一位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑（第3劑）的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第3劑，每1位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。