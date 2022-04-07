伴隨新產能貢獻、眼鏡用塑料級醋片需求強勁、醋酐開始批量出貨，材料-KY（4763）3月營收3.36億元，月增73％，年成長45％，創歷史新高；首季營收8.04億元，年增27％，今年營運動能強勁。

材料-KY指出，3月初完成4,000噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，而眼鏡用塑料級醋片需求強勁、醋酐開始批量出貨，成為營運活絡推進關鍵。目前訂單能見度相當良好年度訂單已陸續談妥，並有新的絲束產能擴增，加上去年第四季增加新的醋片產能，營收成長可望為上市來最佳。

貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，材料-KY亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料-KY目前絲束廠年設計總產能為16,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4,000噸絲束產能。

材料-KY強調，為強化成長及鞏固競爭優勢，除持續優化生產效率與擴大產能外，還將積極朝綠色環保材料、上下游發展擴充兩大策略方向布局。

目前研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。另，著眼發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。