IPC廠安勤(3479)周四收盤召開線上法說會，安勤受缺料影響，去年每股盈餘下滑至2.94元，去年第四季狀況緩解，單季獲利已創8季新高，擬配息2.6元，發放率達88%，現金殖利率4.32%。安勤總經理張嘉哲表示，2022年訂單能見度較高，已可看到今年年底，各個產品線都會是雙位數成長。

安勤周四早盤翻紅，最高達61.8元，創下2021年4月16日以來的近一年高價，午後再度翻黑，收跌0.66%報60.1元，仍守住5日線、60元關卡。外資單日買超近百張力挺。

安勤去年營業收入49.27億元，年增5%，營業毛利11.58億元，毛利率23.51%，年減1.55個百分點，主要是疫情影響物料缺料、價格上漲導致成本升、毛利率下滑，營業費用仍控制得宜，營業利益2.57億元，營業淨利率5.23%，年減0.49個百分點，稅前淨利2.93億元，本期淨利2.43億元，年減4.68%，淨利率4.95%，年減0.5個百分點，歸屬於母公司業主淨利2.06億元，基本每股盈餘2.94元，較前年3.23元下滑，但減少幅度收斂。去年底每股淨值升至33.2元。

缺料紓緩之下，在手訂單出貨激勵營運，去年第四季營收14.21億元，登7季新高，本業獲利1.01億元，重返億元以上成績，稅後盈餘1億元，EPS為1.42元，單季獲利、EPS雙創8季新高。董事長劉琍綺表示，全球疫情是2020年初大爆發，2020年首季投票機等出貨仍高，該季營收為15.34億元，隨後每一季營收仍相對穩定成長。

安勤董事會決議110年度擬配息2.6元，發放率達88%，以周四收盤價60.1元計算，現金殖利率4.32%。並於6月24日召開股東會，地點位於公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)。

安勤兩個主要聚焦產業，智慧醫療、智慧製造，另外智慧交通、零售跟娛樂版塊也是公司重要產業，而因應節能減碳，公司也發展電子紙解決方案。總經理張嘉哲表示，智慧醫療增加了AI相關解決方案，智慧製造方面，公司專注UWB(室內精準定位)耕耘多時，盼不久將來有成績顯現，也增加了AI機器視覺檢視平台。零售跟娛樂部分，彩票機、博弈之外，也增加了AI物體辨識結帳系統，目前已初步取得客戶承認，現在於部分區域已開始銷售。智慧交通除了硬件平台外，也增加了智能交通AI高速運算平台，為軟硬體整合。

去年應用別比重，醫療占26%、零售/Kiosk占16%、製造占15%、遊戲/彩票機占17%、其他占26%，其他包含交通、IoT等。去年區域比重，美洲49%、歐洲21%、亞洲20%、台灣8%、其他2%。

安勤核心技術布局，為營收更上一層樓，AI的高效HPC、NVIDIA邊緣運算，以及IoT的UWB超高寬頻精準定位、OOB頻外管理。

安勤總經理張嘉哲表示，2022年訂單能見度較高，已可看到今年年底，各個產品線都會是雙位數成長。缺料狀況，部分長短料問題還是嚴重，但工業電腦需求在疫情壓抑的兩年來，目前各國政府病毒共存政策、疫情解封情況，公司樂觀看待產業。