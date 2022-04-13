亞系外資今(13)日出爐的最新報告中指出，需求復甦不明朗，加上高運價將增加成本影響毛利，將大江(8436)目標價由175元降為145元，並重申減碼評等。

亞系外資指出，大江首季營收16.58億元，季減13.5%及年減14.8%，低於預期；若排除從Maxigen Biotech合併的1.3億元營收來看，目前核心業務縮減十分劇烈。

大江有50~60%的大陸客戶通過直播銷售他們的產品，但目前大陸當局仍在打擊網路博主傳銷和逃稅行為，這對大江來說是個很不利的因素。此外，COVID-19疫情復燃，大陸部分城市持續封控，衝擊大江的大陸客戶，亞系外資預期，大江第2季營收恐將受到影響，年減約18%左右。

目前運費還在飆漲，亞系外資認為將會影響到大江的毛利率，面對大陸當局嚴查網路博主傳銷和逃稅、大陸疫情影響當地市場，以及美國業務高啟動成本等不利因素，短期股價缺少動能。亞系外資調降大江目標價，由原先的175元調降至145元，重申「減碼」評等。