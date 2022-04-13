裕隆(2201)去年年底合併負債比為78%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為45%，較前年下降。裕隆去年營業活動淨現金減少201.95億元，主係裕融企業放款業務成長淨收取利息增加148.31億元，應收帳款淨增加282.67億元，租賃資產淨增加65.26億元。投資活動淨現金減少26.08億元，主係裕隆城資本支出21.8億元及淨取得華擎股權4.38億元。籌資活動淨現金增加181.52億元，主係受裕隆汽車及裕融企業影響，應付短期票券淨增加242.63億元、短期借款淨減少34.95億元及發放現金股利21.48億元。

對於納智捷損平狀況，裕隆表示，年銷量在三千台上下可以達到損平。而鴻華先進去年的營收獲利狀況，裕隆坦言，前期投入成本認列高，裕隆汽車認列目前去年還是負數，約3.8億元。

針對本益比相對低問題，裕隆將做兩措施，第一現金流量表降低負債狀況，第二籌措相關資金以待來日，此舉未來公司也能得到顯著效果，也能提供股東報酬率提升。

裕隆因應氣候變遷淨零碳排、多元整合智造的永續經營策略佈局，推動「碳中和」儲能櫃製程，協同策略合作伙伴開拓儲能生態系海外市場。綠能低耗低碳的儲能櫃製程作法與時程，以佈建太陽能直供儲能製程場域，導入數位能源管理系統調控製程發用電，建置智慧用電常模精準掌握損失與改善，來達到低能耗低碳排目標路徑。預計於2022年達到儲能櫃製程綠電、耗電供需平衡，2023年完成碳中和先導運行場域。副總李建輝表示，儲能櫃在國內外需求下，生產跟出貨都陸續進行中。

裕隆3月合併營收64.29億元、年減11.79%、月增27.97%；第一季營收190.98億元，年減8.39%、季減7.64%。裕隆表示，營收下滑係因新車產銷量下滑影響，所幸併表重要子公司裕融(9941)業績創新高，讓合併營收減幅收斂。

新店裕隆城商業區開發進度，商場建物樓層為B3~8F，約為4.3萬坪，B1F～4F為誠品商場、5F~6F為商場、7F～8F為影城。商場建物使用執照已於2022年2月25日取得，目前持續展開室內裝修工程與商場的規劃作業，預計於2023年上半年商場開幕。該租金收入於2024完整全年度認列，2023年租金在2.5億元左右，2024、2025年預估3.5到4億元左右。

裕隆針對供應問題表示，供應商來源分散，大陸疫情對短期供應並沒有問題，以大陸供應商來說，到四月份供應無問題，公司對於零件調達每月也皆有做確認。而原物料高漲，裕隆也有觀察到，但裕隆汽車屬於代工待料，對相關材料成本，是由品牌公司承擔，對公司影響不大。