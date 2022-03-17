美國Fed如預期升息一碼，全球股市反映利空出盡，美股四大指數齊收紅，道瓊指數大漲518點，亞股也全面反彈，日經指數一度大漲逾900點、港股亦大漲千點，台股今早盤上演報復性反彈，電金傳一起開攻，指數大漲逾400點，指數最高達17401點，不僅站上5日線，更上攻越過年線，成交量能也相較昨日明顯增加。

美國FED如預期升息一碼，也暗示今年還有6次升息，美股強彈，不過近期台股市場信心不足，加上大盤融資降幅仍不到位，反彈站在賣方為宜，觀察今日能否出現跳空長紅，做出短線止跌訊號。

大型電子龍頭股今帶頭反彈，台積電(2330)開高大長逾3.5%、股價最高達579元，站回5日線，也成為貢獻大指數的最重要功臣，聯電(2303)開高走高，大漲3.7%，收復月線。鴻海(2317)法說釋出今年營運持穩的樂觀訊息，股價上漲約2%。

費城半導體指數大漲，IC設計今掀起反彈，聯發科(2454)豪氣配息73元，今強勢反彈逾5.5%，股價最高站回960元，收復5日線，股王矽力-KY(6415)再苦吞兩根跌停後，今直接開在鎖住漲停3160元，世芯KY(3661)早盤也一度奔漲停，股后信驊(5274)漲幅也約8%。

航運股持續關注貨櫃三雄，長榮(2603)早盤持續壟罩減資風暴，股價帶量開高走低，跌幅一度約2%，其後又見翻紅，震盪劇烈，陽明(2609)則在配息題材下，上漲約1.5%，萬海(2615)小漲震盪。航空股部分，航空運價持續大漲，美西線下周再調漲、漲幅上看兩成，長榮航(2618)、華航(2610)今聯袂大漲逾3%。

分析師表示，烏俄持續進行談判，雙方表示存在立場矛盾但仍有妥協的空間，戰事的干擾逐漸淡化。Fed宣布升息一碼符合市場預期，且最快5月啟動縮表，鷹派政策符合預期，不確定性解除，歐美股市大漲，今日台股同步反彈，不過考量大陸疫情擴大，深圳緊急封城，恐衝擊電子廠營收及第一季財報，加上技術面呈弱勢格局，短期仍為低檔區間震盪走勢，建議謹慎選股，短打操作，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。