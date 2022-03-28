避免新冠與登革熱2種疫情同時爆發，雲林縣北港鎮公所在朝天宮香盛期加強清消。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮最近傳出學校老師確診新冠肺炎，加上天氣漸熱登革熱病媒蚊開始孳生，北港鎮公所28日表示朝天宮每年3、4月香盛期外來人口眾多，因此本月22日起至月底，針對朝天宮等人潮聚集處，加強新冠肺炎與登革熱清消工作，避免2種疫情同時爆發。

北港朝天宮每年吸引6、700萬進香遊客，廟方與北港公所對於防疫工作不敢掉以輕心，今年初新冠肺炎疫情趨緩，廟方逐步開放廟埕側門進出，並著手準備農曆3月19、20日遶境相關活動，不料最近北港地區傳出有確診者，讓活動生變。

北港代理鎮長蕭美文表示，登革熱流行期約在每年4月，因此每年3、4月都會針對朝天宮、武德宮、公園、停車場等人潮聚集處，加強病媒蚊防治清消工作，最近新冠肺炎延燒，2種疫情的威脅更讓公所不敢大意，本月規畫全面清消工作。

蕭美文說，登革熱防治方面，22日起委由專業消毒公司，安排各里清消噴藥，若遇下雨則順延，目前已完成7里，尚有21里，另外各學校、公園、停車場、市場因出入民眾較多，也是噴藥重點區域。

新冠肺炎清消工作，以確診者出入場所、確診者足跡重疊者活動範圍為主，之前已完成北港高中等周邊環境清消工作，將持續到其他學校清消，為避免師生誤以為有新確診者足跡才加強清消，會事前宣導避免師生恐慌。

地方民眾認為，北港鎮因朝天宮、武德宮香火鼎盛，外來遊客非常多，有必要持續加強清消，最近新冠疫情增溫，登革熱也將進入流行期，超前部署是必須的，一旦疏忽造成社區傳染，後續慶典活動與日常生活將大受影響。