百萬YouTuber理科太太去年12月和理科先生（John）離婚，結束5年婚姻，而這段時間雙方透過家事法庭進行調解，目前還尚未達成共識，不過12日理科先生也在IG發文，透露即將離開台灣，並留下給前妻還有兒子的信。

理科先生雖然想帶兒子回美國，但目前情況還無法，不過他需要回美國處理工作，因此將暫時離開台灣，雖然有一段時間不能見到兒子，坦言「會是一件艱難的事」，但他不想強迫小孩在父母之間做選擇，「婚姻可以是如此地堅難，但是我會努力讓Mile感受到他父親的愛，因為愛能克服一切」。

對此，理科太太透過經紀人回應《自由》，表示會和John一起be strong（堅強），成為更好的自己和更好的父母，其次是祝他「工作順利，保重身體」，最後則是承諾兒子會保持跟爸爸的視訊，不會讓他完全見不到孩子。

理科先生聲明全文：

帶著很悲傷的心情，我即將離開台灣。回到美國把工作上的責任處理到一個段落，我很快會再回來。雖然我不太會讀中文，但是原來公眾的批判，還有那些與事實不符的指控所帶來的傷害，比我想像中還要大很多。

Miles,

不知道你長到多大以後會讀到這篇。擁有你在我的生命，是這一生中最美好的事。我感到傷心你也必須一同經歷這件事。我會努力爭取你，但是我絕不會強迫你在父母之間作選擇。不管發生什麼事，我都會在你身邊，並尊重你是一個獨立的個體。

一段時間不能見到你將會是一件艱難的事。如果可以我也希望能帶你回到美國，不過目前情況使然，也只能如此。

Evelyn,

要把我的感受付諸文字是如此困難。幾個月前你曾說，未來如果Miles上網搜尋我們的名字時，他應當只看到正面的訊息，而我希望我們之後能夠持續維持這樣的心態。畢竟，過去我們曾有共識，也曾攜手共同經營我們的家庭。而我依然感謝過去那幾年單純的日子，以及我們曾相愛的時光。

我也想感謝每一個曾經對我說過良善的話，以及支持我走到這邊的人。這對我來說有非常重要的意義。有許多不為人知的事我想談，雖然我不知道未來會如何發展，但我會持續耕耘也會繼續往前走。婚姻可以是如此地堅難，但是我會努力讓Mile感受到他父親的愛，因為愛能克服一切