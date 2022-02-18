北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在記者會上聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，外交部對此嚴正駁斥，並重申台灣就是台灣，與中華人民共和國互不隸屬。

外交部表示，中國官員公然利用奧運場域進行不當的政治宣傳，已嚴重違背奧會憲章有關「奧運不得政治化」相關規定。中方說法也遭到國際奧林匹克委員會（IOC）主席Thomas Bach 糾正，要求中方必需依據奧會憲章精神保持政治中立。外交部嚴厲譴責中方發表貶損我國國家主權的不實言論，並表達嚴正抗議。

外交部重申，台灣就是台灣，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實。

外交部指出，我國參與奧林匹克運動會，也是單獨參與，而非其他國家的一部份。奧林匹克運動是和平年代國家競爭的場域，中國嚴發言人刻意忽視有關中華民國台灣國家主權的事實，已為奧林匹克五環（The Olympic Rings）所揭櫫的和平精神蒙上陰影，這將遭台灣人民及國際社會所唾棄。