北京冬奧組委會發言人嚴家蓉於17日稱「台灣是中國不可分割的一部分」，對此陸委會表示嚴正譴責。並指陸方違反奧運政治中立的精神，其淺薄脫序的政治操作，除了貽笑國際與徒增台灣民眾反感外，並無法達到任何效果。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來是由台灣人民自主決定，並非中共當局可以置喙干預。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切，如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。