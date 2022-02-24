指揮中心今（24日）宣布商務人士入境將在3月7日解禁，陸委會今也表示屆時將同步開放陸港澳商務人士，能以「商務履約」及「跨國企業內部調動服務」兩類的事由提出申請，也將縮短檢疫規定，由原本的14＋7改為10＋7（居家檢疫10天及自主健康管理7天）。至於外界關心的「小三通」何時復航，陸委會稱，已收到金門縣政府來函所提方案，將整體評估考量。

針對兩岸之間的人員往來，陸委會副主委邱垂正今表示，指揮中心已對外說明，在兼顧防疫跟經濟發展考量下，優先針對商務人士入境進行調整，針對邊境檢疫政策的調整，從3月7號起，陸港澳商務人士可以以「商務履約」及「跨國企業內部調動服務」兩類的事由提出申請，並縮短居家檢疫的措施，由居家檢疫14天加上自主管理7天的「14＋7」，縮短為「10＋7」。他續指，政府會在相關的商務人士入境措施實施一段時間後，檢視整體邊境管制的執行情形，以及國內防疫的準備、國際疫情的趨勢，以及各界的意見跟兩岸關係等因素，逐步循序來檢討調整。

至於停擺兩年的「小三通」何時復航？邱垂正說，已在23日下午收到金門縣政府正式來函，目前檢視相關內容中，2020年2月10日當時是依據金馬的地方民意及防疫需求，暫停小三通的客運往來，對於金門縣政府來函所提方案，陸委會向來十分的重視，小三通的客運，除了考量整體的疫情、國內疫情的能量、旅運需求、金馬民意外，會比較特別針對金馬當地的防疫跟醫療量能，以及涉及兩岸互動等複雜的因素，整體來做考量。