美麗島電子報公布「2022台中市長選情民調」 ，台中市民對市長盧秀燕信任度達69.4％，施政滿意度逾7成。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

美麗島電子報1日公布最新「2022台中市長選情民調 」，台中市民對市長盧秀燕信任度達到69.4％，施政滿意度逾7成，民調也顯示，年底選舉，盧秀燕若與前市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌或現任立委何欣純競選，皆領先15％至30％，盧秀燕雖遭綠營圍攻，領先仍有差距。

年底台中市長選舉，盧秀燕拚連任，民進黨熱門人選包括林佳龍、蔡其昌及何欣純等人，美麗島電子報「2022台中市長選情民調」，調查訪問民眾，認為民進黨提名誰較有競爭力，結果顯示林佳龍獲得38.1％、蔡其昌21.7％，何欣純獲10.1％。

此外，外傳台北市副市長蔡炳坤可能代表民眾黨參選台中市長，若蔡炳坤參選，將形成藍綠白競逐局面，選情更添變數。

依該民調顯示，若藍綠捉對廝殺的情況下，當盧秀燕對上林佳龍，盧秀燕支持度48.9％，領先林佳龍的33.6％；若盧秀燕對上蔡其昌，盧支持度提升至55.5％，領先蔡其昌26.6％，如果民進黨派出何欣純，盧秀燕民調為59.2％，領先何欣純的20.8％。

美麗島電子報民調，針對施政滿意度調查，盧秀燕就任三年多的施政表現滿意度突破七成，達到72.3％，較去年12月民調上升1.5個百分比，市民對盧的信任度也達69.4％，較去年12月提升1.1％，盧秀燕在防疫與其他施政方面，獲多數市民肯定，對連任有利多。

美麗島電子報民調中心進行「2022台中市長選情民調」，電話訪問調查時間為2022年2月23日至2月24日，有效樣本為1073名20歲以上的台中市民，信賴水準在95％時抽樣誤差最大值為±3.0％，依設籍行政區、性別、年齡、教育程度等項進行樣本檢定。