國民黨中常會通過《直轄市議員候選人提名特別辦法》，35歲以下新人加權「百分之百」，被視為韓家軍的前高巿府副發言人白喬茵，臉書PO文「我剛好加權百分之百耶！」，她受訪時表態，確實要投入左楠區議員的初選。

以「白喬茵 新聲音」做為表態參選口號，白喬茵PO文後，獲得不少人按讚，包括資深媒體人趙少康留言「新人參政值得期待，相信喬茵能為左營楠梓帶來新氣象、新聲音」，另有人肯定「這次國民黨玩真的喔」、「意圖使人遷戶籍」等。

白喬茵受訪說，她陣子都在留意左楠區的空氣品質，透過臉書上監督，另也走訪眷村小吃，挖掘左楠比較知名或有特色的東西，希望讓地方經濟也能夠活絡。

至於用「新聲音」當口號，她表示自己是新人、首次參政，當然希望讓外界有新氣象、新的感覺；另一方面，左楠地區近年來有很多人口遷入，都是新的住民、小家庭或年輕人，因此想要接觸、傳達的，也是新進人口的這一塊。

她認為，左楠是一個很特別的地方，新舊融合，有新建築也有舊眷村，新、舊併在一起，應該可以迸出更亮眼、更不一樣的火花，也希望用自己比較年輕的角度去看這個地方，看能為地方做什麼樣的事情。

白喬茵PO文則提到，有人問她「什麼！你未滿35？」她則回答自己只是出道得早、結婚得早、孩子生得早，還說從今天起，地方媽媽正名為「喬妹」。

至於國民黨市議員初選通過青年加權，外界各有褒貶，一早她的友人即傳訊來「新人加權，滿城風雨！」她則回說「有風有雨才是好風景」，最後還hashtag「百分百女孩」。