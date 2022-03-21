4月起，北起新竹縣，南至台中市，騎YouBike跨區借還免收調度費！微笑車公司近日與竹科管理局、新竹縣市政府、苗栗縣政府及台中市政府達成「公共自行車跨區免收調度費」共識，為便利民眾跨區騎乘，將4縣市都納入共同生活圈，民眾跨區借還皆免收調度費。

市長林智堅表示，新竹市今年將升級YouBike 2.0，在4月也將打通竹苗自行車道最後1哩路，未來民眾可從新竹縣經頭前溪橋銜接微笑水岸（頭前溪左岸）串連17公里自行車道、苗栗綠光海風自行車道，Youbike將是市民暢遊大新竹水岸新選擇。

市府交通處指出，新竹市、縣與新竹科學園區民眾日常生活與交通已密不可分，竹市升級YouBike 2.0，除既有50站升級之外，明年底前也將新增50站，另新竹縣也預定設置100站，完成後大新竹將有215站（含新竹科學園區），竹縣目前尚在YouBike建置階段，未來啟用後便可跨區借還，免收調度費。

另，因苗栗縣、新竹科學園區目前尚未升級YouBike 2.0，過渡期間將在縣市邊界採YouBike 1.0及2.0共站營運，便利民眾跨區借還。此外，桃園市YouBike合約在今年即將到期，待桃園市確定新系統後，竹市也會再邀相關單位共同協商。