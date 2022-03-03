歐洲央行(ECB)管理委員會成員之一、暨葡萄牙央行行長Mario Centeno在周三指出，俄羅斯入侵烏克蘭行動，將為歐洲帶來結合低成長和高通膨的停滯性通膨。

Centeno在里斯本一場會議說，停滯性通膨的前景就在大家眼前，而是否發生將取決於軍事衝突將持續多久，以及歐洲國家財政政策反應的一致性。

目前美英、歐盟和加拿大都對俄羅斯發起制裁行動，包括凍結俄羅斯央行的外匯儲備，將幾家俄羅斯銀行排除在SWIFT國際支付系統之外。Centeno認為，這些懲罰對俄羅斯經濟會有「毀滅性影響」，並加劇數家大型企業逃離俄羅斯。

烏克蘭戰爭也干擾了ECB的計畫，ECB原預計在三月的政策會議上將進一步遏止和減弱刺激措施，以對抗物價上升的壓力。

但是目前看來，物價在今年可能會完全超出預期，並且在長期而言，戰事可能會拖累成長和通膨，而此點對ECB而言至為重要。

歐洲統計局周三發布的數據，歐元區19個成員國的通膨，從一月的5.1%升到二月的5.8%。

ECB副行長Luis de Guindos也在周三稍早指出，烏克蘭戰爭將給歐洲經濟的成長帶來壓力，但現在評估全面性影響還太早。

De Guindos預計，這場戰爭將透過總體經濟和信心方面，最後對通膨和低成長產生影響。未來最重大的影響因素是俄羅斯在能源市場上的重要性。