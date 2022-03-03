兆利(3548)110年財報出爐，110年稅後餘為2.47億元，年減18.13%，每股盈餘為4.12元，受惠於摺疊機客戶出貨放量，兆利今年營運不看淡，兆利表示，公司努力今年能比去年好，今天早盤股價強勢走高。

兆利近幾年公司努力擴大產品應用面，包括：摺疊平板/折疊手機及健身器材的Monitor，目前摺疊智慧型手機已開始出貨大陸手機品牌廠，健身器材Monitor主要客戶為Peloton等；受惠於摺疊手機相關技術逐漸成熟，且韓國三星及大陸華為等手機品牌廠積極推展摺疊手機業務，研調機構DSCC指出，2021年全球摺疊手機出貨量約900萬至950萬支，預估今年全球摺疊手機總銷量將達1750萬支，年增率超過1.3倍，再寫新猷，為兆利今年營運增添動能。

儘管受到原物料價格大幅上揚，成本轉嫁不易、客戶缺料，以及摺疊機生產良率不佳等不利因素影響，兆利2021年前3季營運表現不佳，不過去年第4季在客戶摺疊新機上市及生產良率改善下，營運已漸進佳境。

兆利110年合併營收為74.46億元，年增34.27%，營業毛利為12.28億元，年增9%，合併毛利率為16.5%，營業淨利為2.29億元，年減25.58%，稅後盈餘為2.47億元，年減18.13%，每股盈餘為4.12元。

兆利2021年資本支出逾4億元，擴大投資金屬粉末射出(MIM)及精密加工設備，導入更高端的加工設備、量測檢驗設備、CT-Scan斷層掃描設備、最先進的非接觸式光學粗度檢測儀、以及整合AI視覺辨識的機器手臂應用等，目前公司已有12條MIM燒結爐產線，公司也將視客戶需求在今年增添1到2條燒結爐產線；針對摺疊手機部分，兆利也將擴充摺疊機相關檢測及組裝設備，兆利預估，今年資本支出將維持一定水準。

兆利董事會決議發行4億元可轉換公司債及辦理現金增資400萬股，每股現金增資價格暫訂60元，預計共募資6.4億元，用於償還銀行借款及充實營運資金。