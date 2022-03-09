台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展（TAIPEI CYCLE DigitalGo）今（9）日上午在台北南港展覽館同步開展，這也是今年以來，全球規模最大、最具技術含量的國際自行車展，共計吸引國內外638名業者參展，包含美利達（9914）、巨大（9921）、桂盟（5306）及速聯、SHIMANO等國際知名品牌大廠，線上展有207家國內外業者參與。

今日開盤，自行車族群包括巨大、美利達、愛地雅（8933）、桂盟（5306）、利奇（1517）、日馳（1526），在跌深反彈與台北自行車展登場等利多帶動下，股價全面翻紅！

台北自行車展因疫情因素，已有兩年未舉辦實體展，此次展出亮點十足，各家自行車廠精銳盡出，巨大、美利達、愛地雅將展出自家的旗艦車款、電動輔助自行車系列。

如美利達搶先曝光高階自行車新款，包括2021年環法賽總冠軍車隊的選手車，其中，全能型公路車SCULTURA 10K配備SHIMANO DURA ACE Di2零件、超輕ZIPP 353NEW TUBELESS輪組，重量不到6.8公斤，市價35萬元，是美利達今年展出最高單價車款。