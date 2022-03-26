國民黨力爭年輕選票，既端出青年加權、挺18歲公民權後，黨中央將於3月29日青年節當天，正式為新設立的「青年事務委員會」舉行揭牌儀式，黨內人士強調，談了10幾年的「三青」整合工程，終於在現任黨主席朱立倫任內實現了，當天將論述青年關心的房價、物價等議題，並拋出新的視覺概念。

歷經1個月籌備，國民黨青年事務委員會將於下周二正式揭牌成立，由黨祕書長黃健庭召集，青工總會長及青年團總團長擔任副召集人，並聘任委員18人，包含公職民代5人、青工會社會青年4人、青年團學生青年代表4人、青年議題及傑出社會人士5人。

黨內人士表示，國民黨內「三青」喊了10幾年，歷任黨主席都想推動，朱立倫終於實現「三青整合」工程，未來將每月開會一次，討論重大青年議題，類似「小中常會」的概念，而這1個月來尋覓外部青年人才方面，目前有海外回鍋創業者、深耕地方基層者等3人，確定加入青年事務委員會。

據悉，黨中央連日接獲各方推薦，公職民代人選，目前研擬找台北市議員徐巧芯、屏東縣議員黃明賢、台中市議員黃健豪、羅廷瑋、彰化縣議員曹嘉豪；社青代表則有台北市松信區議員擬參選人滿志剛，以及可能會參選高雄市左楠區議員的韓市府前發言人李昶志等。

得知被列入青年事務委員會成員後，徐巧芯表示，她本身沒有報名這個活動，可能是外界有人推薦她，非常感謝對她的認同；昨晚有朋友來徵詢是否願意加入，但她覺得自己是檢舉黨內換票聯盟跟送禮的人，此時不太適合擔任黨職，而她本身也有轉達，黨內課程需要她演講，或實質幫忙，她一定會協助，比如明天將擔任黨部青年活動講師。