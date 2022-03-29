二十大臨近 陸三省書記換將 住建部部長王蒙徽空降湖北 17:082022/03/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共二十大將至，湖北、青海、寧夏三省一把手易帥。新華社今公布，日前，中共中央決定：國務院住房和城鄉建設部部長王蒙徽擔任湖北省委書記，應勇不再擔任湖北省委書記。64歲的應勇出身浙江，曾任上海市長，2020年武漢爆發疫情臨危受命主政湖北。應勇因年齡原因不再擔任省委書記職務。 青海省長信長星任青海省委書記，王建軍不再擔任青海省委書記。中央和國家機關工委常務副書記梁言順任寧夏回族自治區黨委書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記。 女力紀錄片開播 侯盼民團女Leader可達4成 京津滬渝粵書記更替 牽動二十大布局 #擔任 #寧夏 #應勇 #省委書記 #三省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鏡電視新董座 鄭優呼聲高 04:102022/03/26 財經要聞 南市府吉祥物魚頭君赴日觀光踩線 黃偉哲直呼「好羨慕」 15:492022/03/29 生活 國民黨青年事務委員會329揭牌 將拋新視覺概念 13:382022/03/26 政治 2022綠博「夢幻島嶼的永續傳說」 全新互動音樂舞劇開演 17:292022/03/24 生活 推動台鐵改革 鋼鐵人注定接招 04:102022/03/14 生活新聞 氣候變遷繪畫賽 報名開跑 04:102022/03/26 產業．科技 2022誰來做老大》桃園市議長 邱奕勝不選市長 牽動議長選情 04:102022/03/18 政治要聞 台大校長遴選委員會召集人出爐 由梁賡義出任 20:242022/03/18 生活 男子首次下海當詐騙集團取簿手 賺250元判刑一年 09:162022/03/22 社會 全中運聖火今抵金門 首批民眾火炬手有2名是花蓮人 18:082022/03/28 寶島 蘇揆暗酸 不知感念 侯：話少說 事多做 04:102022/03/14 政治要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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