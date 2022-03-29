中共二十大將至，湖北、青海、寧夏三省一把手易帥。新華社今公布，日前，中共中央決定：國務院住房和城鄉建設部部長王蒙徽擔任湖北省委書記，應勇不再擔任湖北省委書記。64歲的應勇出身浙江，曾任上海市長，2020年武漢爆發疫情臨危受命主政湖北。應勇因年齡原因不再擔任省委書記職務。

青海省長信長星任青海省委書記，王建軍不再擔任青海省委書記。中央和國家機關工委常務副書記梁言順任寧夏回族自治區黨委書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記。