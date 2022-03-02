新竹一名人夫在家照顧女兒，好奇使用妻子舊手機裡「尋找手機」功能，赫然發現宣稱去看皮膚科的妻子竟然定位在精品汽車旅館！進一步追查更發現，妻子與一名鍾姓水電工互稱老公、老婆，妻子抱怨胃痛，對方竟曖昧回「我沒這麼深阿」，人夫與妻子離婚並對水電工提告求償100萬，新竹地院審理後，判鍾男應賠25萬元。可上訴。

根據判決書，這對夫妻結婚6年育有2女，人夫指控，妻子去年9月某日下午表示要去看皮膚科，由他在家照顧女兒。他使用妻子平時留在家中的舊手機，撥放音樂給女兒聽助眠。使用手機時發現App有「尋找手機」的功能，好奇心開啟定位妻子的新手機，豈料定位竟然在某精品汽車旅館！

人夫持續蒐集證據，當天晚上發現妻子與鍾姓水電工透過臉書頻繁對話，兩人互傳「老婆。好想你」、「才剛離開3小時耶。但我也是…。」。人夫還發現妻子曾抱怨胃痛，鍾男竟回「老婆怎麼了…我沒這麼深阿」，兩人對話還顯示丈母娘似乎也知道妻子與鍾男關係，鍾男還說「承諾就是我這一生這條命…我先過去拜見岳父岳母」等語。妻子之後也向人夫坦承當天確實到汽旅並發生性行為，兩人旋即調解離婚。

法院審理認為，手機為個人貼身隨身攜帶之物品，定位應無誤；又勘驗對話截圖，推算該時段2人同在汽車旅館。而2人親密對話，互稱老公老婆，顯非一般朋友間之社交互動，顯然已發展超越一般男女交往分際之親密關係，審酌鍾男職業、經濟狀況，判他應賠25萬元較為適當，全案仍可上訴。