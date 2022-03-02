日本3月1日起有實施新的邊境措施，針對台灣入境者只要符合資格即可免居家隔離，且還認證台灣使用的小黃卡，消息曝光後讓被悶了許久的民眾好開心。不過相關規定卻顯示，日本暫時還不認可高端疫苗，引起PTT網友熱議。 雖有不少網友討論高端族要崩潰了，但也有許多人喊，回台還是要隔離，這才是重點。

據日媒報導，日本3月1日起重新開放短期商務人士入境，自台入境的民眾只要持有符合條件的疫苗接種證明書，且完整接種3劑疫苗即可免居家隔離，若未打滿3劑者則須隔離7天，或是在入境第3天接受PCR檢測，若結果為陰性也可解除隔離。

報導指出，此次日本認證的疫苗接種證明包含台灣使用的小黃卡；至於疫苗種類的選擇，日本認可的第1、第2劑廠牌為BNT、AZ、莫德納和嬌生，第3劑則僅認可BNT及莫德納兩款疫苗，代表接種高端疫苗的台灣民眾完全不符合資格，前往日本仍須進行隔離。

消息曝光後在PTT吸引上百網友討論，不少網友大酸「世界不是只有日本」、「死忠仔才不屑去日本，都是支持國旅的」、「歧視我大高端喔」。不過也有網友點出重點，說「第三劑AZ也不認可？」「去不用隔離，但回來還是要隔離啊」、「目前還沒開放觀光，也許到時候一起開放」、「其實很多國家都開放了，重點是回台灣還是要隔離」。