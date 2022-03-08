俄烏衝突進入第13天，但與俄羅斯有紛爭的國家其實不只俄羅斯而已，日本與俄羅斯就有領土爭議上的問題！日本首相岸田文雄昨（7）日在參議院預算委員會詢答時，被問到有關北方四島爭議的問題，直接表明是「日本擁有主權的領土」，引起網友討論。

俄羅斯與日本的領土爭議，在俄國被稱為南千島群島爭議，在日本則稱之為北方四島爭議，起因是第二次世界大戰末期蘇聯佔領千島群島，並在戰後宣布擁有該群島的主權；1951年同盟國與日本簽署《舊金山和約》，內容包含日本應放棄對該地區的主權聲索，但相關內容卻沒指出應承認蘇聯對該地區的主權，因此在蘇聯解體後有了主權認同的爭議。

據《時事通信社》報導，日本首相岸田文雄7日在參議院預算委員會詢答時，被參議院議員小西博之問到有關北方四島的問題，岸田文雄當即表示該地區是「日本擁有主權的領土」。報導中提到，以前考慮到對日俄談判的影響，前首相安倍晉三通常會避免使用相關字眼。

相關消息也引起PTT百位網友討論，紛紛說「是要跟俄宣戰了？」「還嫌狀況不夠亂嗎？」「俄打烏克蘭算很溫柔，換打日本就不知道了」、「日本漁船幾年前被俄掃射死人，也不敢開戰」、「俄國說不定過幾天飛機又飛越領空來羞辱」、「趁老俄遠東兵力調走馬上見縫插針」。